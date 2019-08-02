Mehmet Altan: Anayasal sistemi yok saymak isteyen bir irade, devlet içinde fiilen çaba gösteriyor
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21 ay tutuklu kalan ve 8 Ekim 2019 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Mehmet Altan dava sürecini RÖP programında euronews Türkçe'ye anlattı.
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21 ay tutuklu kalan ve 8 Ekim 2019 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Mehmet Altan dava sürecini RÖP programında euronews Türkçe'ye anlattı.
Kaynak: Euronews.com
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