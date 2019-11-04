Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a 10 yıla kadar hapis istemi

04.11.2019 13:26

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temmuz ayında 'FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında' Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozma kararı vermişti. Euronews.com'da Görüntüle