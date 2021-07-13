Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül kaç yaşında, nereli?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in veliahtı olarak gösterilen ve kırmızı listede aranan firari Mehmet Ali Şengül, koronavirüsten dolayı öldü. Peki, Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ali Şengül, 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü Almanya'da bir hastanede öldü. ETÖ'nün "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'la liderlik kavgası veren Şengül örgütün tayin ve terfilerden sorumlu isimdi. Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül kaç yaşında, nereli?

MEHMET ALİ ŞENGÜL KİMDİR?

Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen "Karanlık Kurul" içerisindeydi. Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.