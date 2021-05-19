Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıdı. Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.

Bir süredir Kaçış sendromuyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkardı.

"FENERBAHÇE BİZİ VEREM ETTİ"

Tam kapanma sürecini evde maç izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırması hakkında konuştu. Erbil, "Fenerbahçe beni verem etti! Sivas'ı yenseydik şampiyon oluyorduk. Sergen Yalçın ve Fatih Terim patlıcan moru olacaktı ama olmadı" dedi.

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan Erbil, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek ya da başka bir program... Henüz netleşmedi" dedi.

"EĞER EVLENSEYDİ NİKAHINA GİDERDİK"

Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddia edilmişti. Konu hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, "Gönül nikahı yaptı. İbrahim resmen evlenmedi. Eğer evlenseydi nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" diyerek güldürdü.

"KADINLARA SADECE DM'DEN YÜRÜYORUM"

Erbil, muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Gündemimde evlilik yok. Kadınlara sadece Instagram DM'den yürüyorum" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin