Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

24.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 01:15

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne, Mehmet Ali Erbil röportajı damga vurdu. Erbil, röportaja 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri ile başladı. İkilinin sohbeti sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Star TV'de yayınlanan İbo Show, çok özel bir bölümle bu akşam seyirci karşısına çıktı. Geceye damga vuran İbo Show'da Mehmet Ali Erbil röportajı çok konuşuldu. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu İbrahim Tatlıses'e anlattı.

İbo Show'un ilk bölümde konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. Eğlenceli anlara sahne olan ilk bölümde şarkılar söylendi, horonlar tepildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İkinci bölümde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri başlayan röportajda Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil koronadan dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" demişti.

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 01:15:03. #1.15#
title