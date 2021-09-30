Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den büyük itiraf: Emel Sayın ile aşk yaşadım! Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi.

Mehmet Ali Erbil bugün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

'Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum' sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun' sorusuna 'Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin' cevabını verdi.

Sözlerine devam eden ünlü şovmen, daha önce hiç Magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti. 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullandı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Ali İhsan Su
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 01:08:29. #1.12#