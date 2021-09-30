Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

Mehmet Ali Erbil bugün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını ilk kez itiraf etti.

'Genç kuşaktan Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum' sözleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 'Serenay sana mesaj atsa onunla konuşur musun' sorusuna 'Piyasada benden önce adı çok geçmiş kişilerle birlikte olmadım, onları kınadığım anlamına gelmesin' cevabını verdi.

Sözlerine devam eden ünlü şovmen, daha önce hiç Magazin gündemine gelmeyen bir aşkını da itiraf etti. 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullandı.

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