Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Çoşkun neden ayrıldı?
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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Çoşkun neden ayrıldı?

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Çoşkun neden ayrıldı?
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Uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı zor günler geçiren şovmen Mehmet Ali Erbil tekrar gündeme geldi. Peki, Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Çoşkun neden ayrıldı?

Mehmet Ali Erbil Tuğba Çoşkun ile yaşadığı beş senelik evliliği bir aldatma sonucu bitirdi. "Bu evliliğin sonucu normal bitmeyecekti" diyen Coşkun, boşanmasının ardından avukat Önder Fırat ile evliyken de ilişki yaşadığı iddialarına maruz kaldı.

Daha önce Mehmet Ali Erbil, Önder Fırat'la Küba'da görüntülenen eski eşi Tuğba Coşkun'a ateş püskürdü: "Beni, çocuğumu, çevremi ve toplumu resmen enayi yerine koydular!"

M. Ali Erbil, bayram tatilini Önder Fırat'la Küba'da geçiren eski eşi Tuğba Coşkun'a ve eski komşum dediği Fırat'a veryansın etti. "Komşuluk böyle oluyormuş" diyen Erbil, şunları söyledi: "Gerçekten çok utandım. Enayi yerine koyuldum. İnsanı arkadan vurmak böyle oluyormuş. Çocuğumun annesi ile komşuluk yaptığımız kişinin bir de Küba'da birlikte ortaya çıkması, söylenecek söz bırakmıyor. İnanamadım. Böyle bir şey bugün olsa, 'Ayrıldık, artık herkes istediği hayatı yaşar, beni ilgilendirmez' diyebilirdim. Ama ne zaman ortaya çıktığı artık belli. Beni, çocuğumu, çevremi ve toplumu resmen enayi yerine koydular. Ne söylenir ki artık? Canları sağ olsun. Benim için çocuklarım önemli. Hayatımı çocuklarıma adayacağım." ifadeleini kullanmıştı.

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