Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü
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Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü

16.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:32

'Kaçış Sendromu' hastalığı nedeniyle uzun sürelidir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren bir paylaşım geldi. "Canım Serom geldi" notuyla paylaştığı videoda Erbil'in eski neşesine döndüğü görüldü.

Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Paylaşımda, 64 yaşındaki şovmenin sağlığı giderek iyileştiği görüldü. Neşesi yerine gelen Erbil, sıkıntılı günlerini geride bırakmış gibi gözüküyor.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Erbil, çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" demişti.

Kaçış sendromu (Sistemik Kılcal Sızıntı Sendromu (SCLS), kılcal damar denilen daha küçük damarlardan sıvı sızıntılarının bir sonucu olarak kan basıncında hızlı bir düşüşle ilişkili akut ve ciddi tekrarlayan ataklarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Ataklar genellikle birkaç gün sürer ve acil bakım gerektirir.

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü
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