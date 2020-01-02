Mehmet Ali Çatal'ın yeni romanı "Her Şey Yokunda" çıktı

02.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40

Gırgır Dergisi'ndeki hikayeleriyle tanınan Mehmet Ali Çatal, bu kez psikolojik bir romanla okurlarının karşısına çıkıyor. Kendisinin kendisi olmadığını düşünen, hayatta ne yaptığını anlamaya çalışan ve sürekli birilerini öldürme gayreti içinde olan bir adamın başından geçenler Çatal'ın kendine özgü diliyle anlatılıyor.

Yarım Yamalak Cinayetler

Dördüncü kitabının heyecanını yaşayan Mehmet Ali Çatal, romanla ilgili şunları söyledi: "Karakterimiz korkak bir katil. Aynı zamanda depersonalizasyon hastası. Öldürme merakı çok büyük ancak cesareti hep yarım. Bu da ortaya yarım yamalak cinayetler çıkarıyor. Sık sık Ay'a giden, aşık olma isteğiyle yanıp tutuşan, cinayetsever, ilaç manyağı, yakışıklı bir herifle tanışmak isteyenleri kitabıma bekliyorum."

Ödüllü Yazar

Linza Yayınları etiketiyle çıkan Her Şey Yokunda kitapçılardaki yerini aldı. Ayrıca kitabın içinde, kitabın ismine alışamayan okurlar için bir "L" harfi yapıştırması hediye ediliyor. 1991 doğumlu Mehmet Ali Çatal pek çok gazetede çalışmış, Ekrem İmamoğlu'nun elinden "Gelecek Vadeden Gazeteci" ödülü almıştı.

Kaynak: Bültenler