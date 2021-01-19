Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?
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Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

19.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:22
Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

Türk gazeteci ,köşe yazarı, haber sunucusu, televizyon yapımcısı olan Mehmet Ali Birand'ın geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü. Bir çok gazetede yazan ve sempatik haber sunumuyla izleyenleri ekran başına kitleyen Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü? merak ediyor.

Yıllarca hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok bölgesinde gazetecilik yapan Mehmet Ali Brand, KanalD ekranlarında sunuculuk yapmaktaydı. İzleyenleri vefat haberi ile üzen Birand, günümüzde de vatandaşlartarafından Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü? araştırılmaktadır.

Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

9 Aralık 1941 yılında dünyaya gelen Mehmet Ali Birand Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Henüz iki yaşındayken kalp krizi nedeniyle babasını kaybeden Mehmet Ali Birand, Erenköy Zihnipaşa ilkokulunda eğitimi tamamladıktan sonra Galatasay Lisesi'nde eğitim görmeye başladı. 1962 yılında liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde Fransızca bölümüne gitse de maddi sebepler nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Anbi İpekçi'nin yardımıyla 1964 yılında Milliyete giren Birant, 1971 yılında Milliyet'te çalıştığı esnada, Cemre Güngören ile tanışarak evlenmiştir. 1977 yılında ise çocukları Umur Ali dünyaya gelmiştir. Milliyet için Brüksel'de çalıştı ve Washington, Atina, Strasbourg'a gider oldu. Abdi İpekçi'nin ardından kısa bir dönem sonra Milliyet genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

1985 yılında TRT 1'de aylık haber program olan 32.Gün'ü yaptı. 32. Gün programının Avrupa televizyonlarında ilgi gördü. Can Dündar, Mithat Bereket, Çiğdem Anad, Ali Kırca, Deniz Arman, Cüneyt Özdemir, Rıdvan Akar, Musa Çözen, Talip Korkmaz, Sacit Baydar başta olmak üzere birçok muhabir, kameraman ve teknisyen program için çalıştı..

1991 yılında Türkiye'ye dönen Mehmet Ali Birand, Milliyet'in ardından Sabah'a geçti. 32. Gün programını ise TRT1 kanalından Show TV'ye taşıdı. 1997 yılında CNN Türk'ün kuruluşunda yer aldı. 2005 yılındaKanal D Ana Haber Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bültenin anchor'u oldu.2009 yılına gelindiğinde ise hem CNN Türk'ü, hem de Kanal D'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktaydı.

MEHMET ALİ BİRAND NE ZAMAN ÖLDÜ?

Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013 tarihinde tedavisinin bir parçası olarak safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için gittiği İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybetmiştir.

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