"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni (2)
06.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:01
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni Slayt sunumları Mehmet Doğan'ın konuşması Fatma İçuz'un konuşması Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması Raid Salah'ın konuşması Recai Kutan'ın konuşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın...
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
Slayt sunumları
Mehmet Doğan'ın konuşması
Fatma İçuz'un konuşması
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması
Raid Salah'ın konuşması
Recai Kutan'ın konuşması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen tarafından "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı