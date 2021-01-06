"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni (2)
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"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni (2)

06.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:01

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni Slayt sunumları Mehmet Doğan'ın konuşması Fatma İçuz'un konuşması Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması Raid Salah'ın konuşması Recai Kutan'ın konuşması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın...

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni

Slayt sunumları

Mehmet Doğan'ın konuşması

Fatma İçuz'un konuşması

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması

Raid Salah'ın konuşması

Recai Kutan'ın konuşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen tarafından "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni düzenlendi. (2)

'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni (2)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni (2)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni (2)
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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