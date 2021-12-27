Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'nci yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL (DHA) - İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85'inci yıldönümünde, düzenlenen törenle Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Korgeneral Kemal Yeni, Burdur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy'un torunu yazar Selma Argon Ersoy ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Programda son olarak Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

"GENÇLERLE BİRLİKTE BURADA OLMAK DAHA ANLAMLI"Törenin ardından konuşan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "Yaşlandım ancak bu günlere kavuştuğum için mutluyum. Her zaman gelmeye çalışıyorum ama böyle toplu halde, gençlerle beraber olunca daha anlamlı oluyor. Başta Mustafa Kemal paşamız olmak üzere, hem onun hem bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Dualarını bizden eksik etmesinler" dedi.