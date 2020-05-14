Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Sezen Aksu, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL'ye satın aldı. Evi tadilat yaptıran sanatçı, bir güzellik merkezine kiraya verdi.

Müzik dünyasının duayen isimlerinden Sezen Aksu, 2011 yılında İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem yaşadığı Beylerbeyi'ndeki evi 350 bin TL'ye aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırdı ancak dışı cephesini aynı bıraktı. Aksu, satın aldığı evi güzellik merkezi olarak kullanılması için kiraya verdiği ortaya çıktı.

BİNAYA TABELA ASILMADI

Güzellik merkezi olarak kullanılan eve herhangi bir tabelanın asılı bulunmaması dikkat çekti. Sezen Aksu'nun evi kiraya vermeden önce güzellik uzmanına sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi'nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.

KOMŞULARI GÜZELLİK MERKEZİ OLMASINDAN MEMNUN DEĞİL

Mehmet Akif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908'den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu'nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, "Sezen şiir yazar burada" dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.