Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı
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Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı

12.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:37
Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı

ERZURUM'da görev yapan 3 müzik öğretmeni, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1950'lerde Şerif İçli'nin Hüseyni makamında bestelediği 'Ezelden aşinanım ben' adlı aşk şiirine stüdyoda okuduktan sonra klip hazırladı.

ERZURUM'da görev yapan 3 müzik öğretmeni, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1950'lerde Şerif İçli'nin Hüseyni makamında bestelediği 'Ezelden aşinanım ben' adlı aşk şiirine stüdyoda okuduktan sonra klip hazırladı. Öğretmenler tarafından seslendirilen şarkı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli müzik öğretmeni Selçuk Yakışan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü anısına farklı proje hazırladı. Mehmet Akif Ersoy'un 1950'lerde bestelenerek, TRT'de seslendirilen aşk şiirinin okunmasının amaçlandığı projede Yakışan'ın yanı sıra müzik öğretmeni Selami Zengin, tamburda Serdar Çelik ile ortaokul öğrencisi Cihangir Yılmaz piyanosuyla yer aldı. 'Ezelden aşinanım ben' isimli, 4 mısradan oluşan şiiri stüdyoda seslendiren öğretmenler, daha sonra klip çekimi için kamera karşısına geçti. 

Yaklaşık 3 gün süren çekimlerin ardından 'Ezelden aşinanım ben' şarkısının klip çekimleri de tamamlandı. 3 öğretmen ve 1 öğrenci tarafından hazırlanan klip, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde sosyal paylaşım sitelerinden yayınlandı. 

Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy'un aşk şiirini okuyan öğretmenlerin klibi yayınlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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