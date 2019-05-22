Mehmet Akif Alakurt'tan Tartışma Yaratan Cennet-Cehennem Paylaşımı

'Sıla' ve 'Adanalı' dizileriyle şöhret olan, daha sonra oyunculukta istediği başarıyı yakalayamayan Mehmet Akif Alakurt'tan, sosyal medya hesabından 'Cennet-Cehennem'le ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

"CENNET VE CEHENNEME NE OLACAK?"

Alakurt, "Bildiğiniz gibi insanoğlunun ömrü ilaçlarla uzatıldı ve hücre yenilemesiyle ölümsüzlük mümkün hale gelebilir. Gavurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağladığında Cennet ve Cehennem'e ne olacak?" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Alakurt'un o paylaşımı;