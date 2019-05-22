Mehmet Akif Alakurt'tan Tartışma Yaratan Cennet-Cehennem Paylaşımı

Mehmet Akif Alakurt'tan Tartışma Yaratan Cennet-Cehennem Paylaşımı

Türk kadınını aşağılayan paylaşımıyla büyük tepki toplayan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, çok tartışılacak bir paylaşıma daha imza attı.

'Sıla' ve 'Adanalı' dizileriyle şöhret olan, daha sonra oyunculukta istediği başarıyı yakalayamayan Mehmet Akif Alakurt'tan, sosyal medya hesabından 'Cennet-Cehennem'le ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

"CENNET VE CEHENNEME NE OLACAK?"

Alakurt, "Bildiğiniz gibi insanoğlunun ömrü ilaçlarla uzatıldı ve hücre yenilemesiyle ölümsüzlük mümkün hale gelebilir. Gavurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağladığında Cennet ve Cehennem'e ne olacak?" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Alakurt'un o paylaşımı;

Mehmet Akif Alakurt'tan Tartışma Yaratan Cennet-Cehennem Paylaşımı
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YORUMLAR (163)

  • GURBETCİ:
    Sorusuna cevap veriyorum. Dogal olmeyenlere ozaman cennet ve cehennem. Kazasi var, ezilmesi, sıkısmasi, parcalanmasi, elektrik carpmasi. Bu ne sacma sapan dusunce tarzi yahu. Dunya bile eninde sonunda parcalanacak. Biz kimizki? Bu adam bu dusunceyle 10 yil surmez, kecileri kacirir. Demedi demeyin.
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  • DOĞRU DÜRÜST:
    John Wick 3 izledi galiba ZAVALLIm bilimden ilimden dinden diyanetten anladığı bi film kadar
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  • AŞIK SELO:
    İmanın olmadığı yerde ne aranabilir ki. Abuk sabuk zirvalamalar. Gale etmeyin. Varsin konussun konusamayacagi anlarda olabilir.
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