Mehmet Akif Alakurt'tan Tartışma Yaratan Cennet-Cehennem Paylaşımı
Türk kadınını aşağılayan paylaşımıyla büyük tepki toplayan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, çok tartışılacak bir paylaşıma daha imza attı.
'Sıla' ve 'Adanalı' dizileriyle şöhret olan, daha sonra oyunculukta istediği başarıyı yakalayamayan Mehmet Akif Alakurt'tan, sosyal medya hesabından 'Cennet-Cehennem'le ilgili ilginç bir paylaşım geldi.
"CENNET VE CEHENNEME NE OLACAK?"
Alakurt, "Bildiğiniz gibi insanoğlunun ömrü ilaçlarla uzatıldı ve hücre yenilemesiyle ölümsüzlük mümkün hale gelebilir. Gavurlar hücre yenilenmesini becerip ölümsüzlüğü sağladığında Cennet ve Cehennem'e ne olacak?" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Alakurt'un o paylaşımı;
YORUMLAR (163)
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Her can ölümü tadacaktır stop.İman eksikliği olduğunu dusünuyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sorusuna cevap veriyorum. Dogal olmeyenlere ozaman cennet ve cehennem. Kazasi var, ezilmesi, sıkısmasi, parcalanmasi, elektrik carpmasi. Bu ne sacma sapan dusunce tarzi yahu. Dunya bile eninde sonunda parcalanacak. Biz kimizki? Bu adam bu dusunceyle 10 yil surmez, kecileri kacirir. Demedi demeyin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu salak cahil beyinsiz ne konuşuyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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John Wick 3 izledi galiba ZAVALLIm bilimden ilimden dinden diyanetten anladığı bi film kadarCevap Yaz Yayından Kaldır
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İmanın olmadığı yerde ne aranabilir ki. Abuk sabuk zirvalamalar. Gale etmeyin. Varsin konussun konusamayacagi anlarda olabilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır