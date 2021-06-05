Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit
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Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit

Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Adanalı' ve 'Sıla' dizisiyle şöhreti yakalayan Mehmet Akif Alakurt, Antalya Kaş'a 16 km. uzaklıkta görüntülenince, basın mensuplarını tehdit etti. İşte detaylar...

'Adanalı' dizisiyle tanınan Mehmet Akif Alakurt, hakkında yapılan, "bir köyde yaşıyor" haberlerine ateş püskürdü.

Antalya Kaş'a 16 km. uzaklıkta bir köyde yaşayan oyuncu, Instagram hesabından gazetecileri tehdit etti.

Alakurt, "Brezilya ne zaman Antalya oldu veletler? Karar mı değiştirdiniz? Hayırdır" diye yazdı. Sözlerine devam eden oyuncu, "Röportaj için davetim hala geçerlidir. Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz. Dua edin bir gün canım sıkılıpta davete karşılık vermediğini için kafamdaki listeyle beraber ben röportaja gelmeyeyim."

Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit
Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit
Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit

Kaynak: Snob Magazin

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Mehmet Akif Alakurt'tan gazetecilere tehdit - Haberler Magazin
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