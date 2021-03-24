Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 'in Mehdisi İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 'in bu hafta yayınlanması gereken 37. Bölümünün yayınlanmayacağı haberiyle kafalarda soru işaretleri doğdu. Yeni bölümün yayınlanmama sebebi belli olmazken Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddiaları çıktı. Peki, Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 'in Mehdisi İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde!

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 'in bu hafta yayınlanması gereken 37. Bölümünün yayınlanmayacağı haberiyle kafalarda soru işaretleri doğdu.Yeni bölümün yayınlanmama sebebi belli olmazken Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddiaları çıktı. Peki, Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 'in Mehdisi İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde!

MEHDİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İbrahim Çelikkol'un şu anda yer aldığı projesi Doğduğun Ev Kaderindir 'de Mehdi karakterine can veriyor. Bu hafta yayınlanması gereken 37. Bölüm yayınlanmayacağı haberi ile ortaya çıkan iddiaların doğruluğu net değil. Mehdi karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Doğduğun Ev Kaderindir' in bu hafta kolaj bölümü yayınlanacak.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'İN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCULARI VE DİZİDEKİ ROLLERİ