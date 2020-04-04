Meghan Markle dizi setlerine geri dönüyor Dört gün önce İngiltere'nin Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini sonlandıran Prens Harry'in eşi ABD'li ünlü dizi oyuncusu Meghan Markle dizi oyunculuğuna geri dönüyor.

Dört gün önce İngiltere'nin Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini sonlandıran Prens Harry'in eşi ABD'li ünlü dizi oyuncusu Meghan Markle dizi oyunculuğuna geri dönüyor. İngiliz basının son dakika olarak duyurduğu haberde, Prens Harry'in eşi Meghan Markle'ın film oyunculuğuna geri döneceğini ileri sürdü. Suits televizyon dizisinde rol alan Meghan Markle'ın, nitelikli yapımlarda rol alacağı belirtildi.

DİZİLERE GERİ DÖNECEK

Kendisine gelen tekliflerin uygun olmadığını düşünen Markle, daha kaliteli yapımlarda yer almak istediği öğrenildi. Aktris olarak ciddiye alınmak istediği belirtilen Markle'ın ünlü yönetmenlerle çalışmak istediği ifade edildi. İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Kanada'ya taşınma kararı alan Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Kanada - ABD sınırlarının kapatılması konuşulduğu sırada Los Angeles'a taşındıkları belirtilmişti.

Kaynak: DHA