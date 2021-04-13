Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak
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Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze törenine Meghan Markle'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. Sussex Düşesi Meghan Markle, hamileliği sebebiyle yolculuk yapamayacağı için cenazeye bizzat katılamayacak.

Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Kraliyet ailesi ile yollarını ayıran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise ölüm haberini aldıktan sonra bir taziye mesajı yayımlamıştı. Çift, yayımladıkları taziye mesajında "Majesteleri Edinburgh Dükü'nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" ifadelerine yer vermişti.

3 AYLIK HAMİLE

Öte yandan pazar günü gerçekleşecek cenaze törenine Meghan Markle'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. 3 aylık hamile olan Meghan Markle, yolculuk yapmak için doktorundan onay alamadı.

DOKTORUNDAN ONAY ÇIKMADI

Markle, bu yüzden cenaze törenine bizzat katılamayacak. Elle'de yer alan habere göre, cumartesi günü bir kaynak Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliçe ile taziye mesajlarını iletmek için çoktan konuştuklarını söyledi.

Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:06:18. #1.15#
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