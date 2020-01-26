: Megastar Tarkan deprem için elini taşın altına koydu! AFAD'a 100 bin TL bağışladı

26.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:08

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hala enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatıldı.

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

AFAD'a şu ana kadar miktarı açıklanmayan yardımlar devam ederken, ünlü sanatçılar da harekete geçti. Haluk Levent başta olmak üzere Demet Akalın, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Yusuf Güney gibi birçok sanatçı depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu.

TARKAN'DAN 100 BİN TL'LİK BAĞIŞ

Elazığ'da Türkiye'yi üzüntüye boğan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü sanatçı Tarkan, Afad'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

"DUALARIMIZ MİLLETİMİZLE"

Yaptığı bu bağışla takdir topalayan sanatçı,"Elazığ'da olan ve başka kentlerimizde de hissedilen depremden dolayı vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Daha fazla acı haber almadan atlatmamızı umuyorum. Dualarımız milletimizle, ülkemle..." notuyla sosyal medya hesabından dayanışma mesajı paylaşmıştı.

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