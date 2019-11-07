Mega Yenge'nin Değişimi Şaşırtıyor!Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Ekranda
Gülşen'in tişörtüne sahip olmak istersen tıkla http://bit.ly/2ZVn2MhKanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
07.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:46
Gülşen'in tişörtüne sahip olmak istersen tıkla http://bit.ly/2ZVn2Mh
Kanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
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Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Mega Yenge'nin Değişimi Şaşırtıyor!Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Ekranda