MEF açılımı ne? MEF okulları açılımı nedir? MEF ne demek? MEF üniversitesi açılımı ne? MEF okulları ne zaman kuruldu?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MEF okullarının açılımı nedir? MEF okulları açılımı ne demek? MEF okulları ne zaman kuruldu? gibi soruların cevapları merak edildi. MEF okulları, MEF lisesi, MEF üniversitesi ile ilgili bilgiler haberimizde...

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MEF OKULLARI AÇILIMI NEDİR?

MEF okullarının açılımı (Modern Eğitim Fen) demektir. Yani, MEF'in açılımı "Modern Eğitim Fen" olarak geçmektedir. Bu kelimelerin baş harfleri MEF kısaltmasını oluşturuyor.

MEF OKULLARI KURUCUSU KİMDİR?

Mef okulları kurucusu Dr. İbrahim Arıkan 'dır.

1941 yılında Yozgat'ın Salur köyünde doğdu. İlkokul öğretmeni olmak üzere sınavla Mimar Sinan İlköğretmen Okuluna girdi. Okuldaki çalışkanlığı ve başarılarından dolayı, Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna seçildi. 1968 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu ve Fen Fakültesi Fizik – Matematik Bölümünü tamamladı. 1968 – 1971 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde asistanlık görevini yürüttü.

1972 yılında Türkiye'de ilk olan MEF (Modern Eğitim Fen) Dershanelerini, 1982'de Türkiye'nin yine ilk kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo A.Ş.'yi kurdu. 11 Şubat 1996 tarihinde tüm şirketlerini, Arıkanlı Holding A.Ş. şemsiyesi altında toplayan Kurucumuz, Dr. İbrahim Arıkan, eğitim, iletişim, enerji, taşıma, lojistik, sanayi ve inşaat alanlarında yatırımlar yaparak toplumun ve ekonomimizin refahı için özverili çalışmalarda bulundu.

MEF OKULLARI NE ZAMAN AÇILDI?

MEF Okulları 1 Eylül 1996 yılında İstanbul'da, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise, 1998 yılında ise Uluslararası Okul ile eğitim-öğretime başlamıştır.

2004 – 2005 eğitim öğretim yılında, İzmir'de MEF Uluslararası Okulunu hizmete açmış, sonrasında; 2008-2009 eğitim öğretim yılında MEF Bahçeşehir Anaokulu hizmete girmiştir.

2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren kurumun yeni binasında daha önce hizmete girmiş anaokulu ile ilkokulu hizmet vermeye başlamış, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise MEF Bahçeşehir Ortaokulu 5. sınıfları, 2018-2019 öğretim yılından itibaren MEF Bahçeşehir Lisesi hizmete açılmıştır.

300'ün üzerinde eğitim personeli ve 2000'in üzerinde öğrencisi ile MEF Eğitim Kurumları; İstanbul ve İzmir'de bulunan uluslararası okulları (International Schools) ile, bu alanda Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından olup, İzmir'de ise tek uluslararası okulolma özelliğine sahiptir.

MEF ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

MEF Üniversitesi, 2012 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesi. Yüzde 30 oranında İngilizce eğitim veren Hukuk Fakültesi dışında tüm bölümlerinde İngilizce eğitim vermektedir. Dünya çapında "Ters-yüz Sınıf" eğitim modelini benimseyen ilk üniversitedir.