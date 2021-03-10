Meeting passcode ne demek? Meeting passcode anlamı ne?
10.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:12
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan what, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Meeting passcodene demek? Meeting passcode anlamı ne? İşte, meeting passcode kelimesin anlamı!
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MEETİNG PASSCODENE DEMEK?
Meeting passcode: Toplantı şifresi
Meeting passcode manası toplantı şifresi anlamına gelir. Yani toplantının şifresi olarak katılımcıların karşısına gelir. Toplantıyı başlatan şifreyi verir ve katılımcılar girer.