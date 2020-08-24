Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
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Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor

Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden eski arkadaşı Fatih Portakal'a kanalda yer vermek. Portakal'ın veda mesajındaki sözleri de bir süre dinlendikten sonra sektöre döneceği iddialarını güçlendiriyor.

24.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:51

Yaptığı son hamlelerle siyaset kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden olan Ekrem İmamoğlu, adeta cumhurbaşkanlığı seçimleri için adımlarını atıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da ofis tutan ve bugün kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan İmamoğlu, televizyon kanalında Fatih Portakal'a da yer vermeyi planlıyor.

ESKİ EV ARKADAŞI

İmamoğlu-Portakal arkadaşlığı çok bilinmese de eskilere dayanıyor. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan iki isim üniversite yıllarında bir dönem ev arkadaşlığı da yaptı. Hatta Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildikten sonra onu ilk ziyaret eden isimlerden biri de Fatih Portakaldı. İBB Başkanı, Portakal'la arkadaşlığını da "Fatih Portakal, üniversitede oda arkadaşlığı yaptığım değerli bir dostumdur. Kendisiyle dostluğumuz yıllardır devam ediyor" sözleriyle anlatmıştı.

BEKLENMEDİK ŞEKİLDE FOX TV'DEN İSTİFA ETTİ

10 yıldır FOX TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal, ekrana çıktığı dönemde adeta reytinglere ambargo koyuyordu. Birçok diziyi, yarışma programını geçiyordu. Ancak dün konuşulmaya başlanan dedikoduların bugün gerçek olduğu ortaya çıktı ve Fatih Portakal, FOX TV'ten istifa ettiğini duyurdu.

GERİ DÖNMEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Fatih Portakal, şimdilik televizyon ekranlarına veda etse de bu ayrılık için kesin konuşmadı. Twitter hesabından açıklama yapan başarılı sunucu gelecek yıllar için toprakla uğraşma ihtimali için "belki" dedi ve şunları yazdı "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla"

Medyaya girdiği konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki isim: Fatih Portakal
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