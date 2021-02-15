Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor: Vatandaşlar, sosyal medyada ucuz diye krem alıp ciltlerini bozuyor
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Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor: Vatandaşlar, sosyal medyada ucuz diye krem alıp ciltlerini bozuyor

15.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:11
Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor: Vatandaşlar, sosyal medyada ucuz diye krem alıp ciltlerini bozuyor

Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından önerdiği uygun fiyatlı bakım ürünleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Didar Yalçın sorularını yanıtlayan Medikal Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor, fenomen ve ünlülerin sosyal medya hesaplarından uygun fiyatlı bakım ürünlerini abartarak önermesi hakkında konuştu.

"UCUZ DİYE ALIP CİLTLERİNİ BOZUYORLAR"

Özellikle sosyal medya üzerinden hekim onayı olmadan önerilen kremlerden bahseden Ekiyor, "Ucuz diye aldıkları kremleri ciltlerini bozunca düzeltmek için daha çok para harcıyorlar" dedi.

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