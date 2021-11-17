Medicana MBA Okulları'ndan Vali Canbolat'a Ziyaret
Medicana MBA Okulları Kampüs Müdürü Burhan Yazgan, Lise Müdürü Süleyman Koçdemir, Kurumsal Tanıtım Müdürü Yeşim Çelik ve Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Sedef Kömbe, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Medicana MBA Okulları Kampüs Müdürü Burhan Yazgan, Lise Müdürü Süleyman Koçdemir, Kurumsal Tanıtım Müdürü Yeşim Çelik ve Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Sedef Kömbe, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
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