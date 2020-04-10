Medical Park İzmir'den Örnekköy Polis Merkezine ziyaret
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Ahmet Arslan, Örnekköy, Polis, Güncel

Medical Park İzmir'den Örnekköy Polis Merkezine ziyaret

Medical Park İzmir Hastanesi Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Arslan ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka Örnekköy Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

10.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:01
Medical Park İzmir'den Örnekköy Polis Merkezine ziyaret

Medical Park İzmir Hastanesi Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Arslan ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka Örnekköy Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Sağlık personeli gibi büyük bir özveri ile çalışan teşkilatın kuruluş yılını çiçek takdim ederek kutlayan ve kendilerine toplumun huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaları için teşekkür eden Ahmet Arslan, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan için görevleri başında şehit olan tüm yiğitlerimizin ise ruhu şad, mekanları cennet olsun" dedi. Ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini sunan Örnekköy Polis Merkezi Amirliği Komiser Yardımcısı Harun Duran ise Türk Polis Teşkilatı olarak Türk milletinin huzur ve güvenliği için çalışmaktan kıvanç duyduklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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