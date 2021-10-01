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Mecliste nöbet değişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mecliste nöbet değişimi

Nilüfer Belediye Meclisi'nin AK Parti'li meclis üyelerinden Ecem Yıldırım, iş yoğunluğu sebebiyle kısa bir süre önce görevinden istifa etti.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Ak Parti'li meclis üyelerinden Ecem Yıldırım, iş yoğunluğu sebebiyle kısa bir süre önce görevinden istifa etti. Bunun üzerine, ilçe seçim kurulunun yaptığı bildirimle, AK Parti'nin meclis üyesi listesinde sıradaki üye olan Orhan Çiçek'i davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çiçek'e görev tebligatında bulundu.

2014-2019 döneminde de AK Parti'den meclis üyeliği görevinde bulunan Orhan Çiçek'e rozetini takan Başkanı Turgay Erdem, birlikte başarılı işlere imza atma dileğinde bulundu. Çiçek ise, Nilüfer için hizmet üretme noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, üstlendiği görevden mutluluk duyduğunu ifade etti. - BURSA

Mecliste nöbet değişimi

Mecliste nöbet değişimi

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