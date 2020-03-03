Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi

03.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İdlib konulu kapalı oturum gerçekleşti.Saat 15.00'de başlayan toplantıda sadece milletvekilleri ve yeminli görevliler bulundu. Oturum, Mustafa Şentop'un kısa açılış konuşmasıyla başladı.

ÇAVUŞOĞLU VE AKAR, VEKİLLERİ BİLGİLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi. Ardından siyasi parti temsilcileri de tek tek söz aldı.Gizli oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izledi.

OTURUM 10 YIL BOYUNCA SIR OLARAK SAKLI TUTULACAK

Oturumda yeminli stenograflar tarafından kayıt tutuldu. Milletvekillerine yardımcı olmak için işitme engelli kavaslar da salonda kaldı. Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak.Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel kuruldaki oylama ile açılabilecek.

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