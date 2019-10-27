Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekile HDP'den sitem: HDP bilhassa sizin için bir fırsattı

27.10.2019 11:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşma tansiyonu yükseltmişti. Ağbaba, konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" dedikten sonra Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinden "Amin" sesi yükselmişti. Veli Ağbaba'nın bu açıklamalarına geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ten, "Siyaset bir günlük, bir aylık değil. HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı! şeklinde yanıt geldi.

"AMİN DEMEYE DEVAM EDİN"

Ağbaba, "Amin demeye devam edin" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: "Tacizci, tecavüzcü, MİT'in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarların da Allah belasını versin!"

MECLİS SIRALARINDAN UĞULTU YÜKSELDİ

Ağbaba'nın bu sözlerinin ardından milletvekillerinden bir uğultu yükseldi. Bazı vekillerin Ağbaba'nın sözlerine tepki gösterdi.

"HDP, BU ÜLKE VE BİLHASSA SİZİN İÇİN BİR ŞANSTI"

Veli Ağbaba'nın bu açıklamalarını paylaşan geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp; "Siyaset bir günlük, bir aylık değil HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı! Ayrıca mevcut iktidarı eleştirmek adına kimi zaman sözler söyleme gibi bir davranışa düşmeyin zira mevcut hukuksuzlukların bir fiil ortağısınız!" yorumunu yaptı.