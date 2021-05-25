Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
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Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti

Meclis, HSK'nin 7 üyesini seçti
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

Genel Kurulda, HSK'de boşalacak 7 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 471 milletvekili katıldı.

Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Ergün Şahin (460 oy), Ahmet Kar (4 oy), Faruk Şener (2 oy).

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Ömür Topaç (460 oy), Zeynep Şahin (3 oy), Nevzat Özsoy (2 oy).

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Sinan Esen (459 oy), Mehmet Reşat Koparan (3 oy), Sevinç Türközmen (2 oy).

Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Aysel Demirel (458 oy), Lütfiye Akbulut (4 oy), Musa Heybet (4 oy).

Öğretim üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Cumhur Şahin (460 oy), Müslüm Akıncı (4 oy), Mehmet Altunkaya (2 oy).

Avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Bilal Temel (460 oy), Önder Ataseven (3 oy), Alaaddin Varol (1 oy).

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Hamit Kocabey (437 oy), Arzu Sonsuz (25 oy), Ali Aydın Akpınar (2 oy).

Boş oy kullanılmayan seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oy alan Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, HSK üyelik seçimi işleminin tamamlanmasının ardından, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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