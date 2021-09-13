Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Şişli'de Sivil Trafik polisleri tarafında 'Ticari Taksi' denetimi yapıldı.

Şişli'de Sivil Trafik polisleri tarafında 'Ticari Taksi' denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesilirken, 1 taksi ise araç muayenesi olmadığı için bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Çok sayıda taksi şoförü kemer takmadığı için idari para cezası kesildi. Araç muayenesini geciktirmiş bir taksiciye de 314 lira ceza yazılarak araç polis ekiplerince bağlandı. - İSTANBUL

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Müşterisiyle tartışan taksici, ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Müşterisiyle tartışan taksici, ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

 Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

 Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri 'Oğlunuz iyi, hastaneye gelin' cevabı verdi

Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri "Oğlunuz iyi, hastaneye gelin" cevabı verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fuat Oktay İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Alpha Conde Mahmut Özer Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:25:50. #1.11#