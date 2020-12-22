Mecidiyeköy'de kokutan yangın
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Mecidiyeköy'de kokutan yangın

22.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:21
Mecidiyeköy'de kokutan yangın

İstanbul Mecidiyeköy'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu.

İstanbul Mecidiyeköy'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu. Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri gelip yangını kontrol altına aldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Mecidiyeköy Kiraz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten 3 katlı bir binanın bodrum katında depo olarak kullanılan yerde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Kısa süre içinde söndürülen yangın etraftaki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

(Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur/İHA)

Mecidiyeköy'de kokutan yangın
Mecidiyeköy'de kokutan yangın
Mecidiyeköy'de kokutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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