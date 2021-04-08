MEB, "Şehrimiz Diyarbakır" adlı öğretim materyalindeki bazı ifadeleri çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Şehrimiz Diyarbakır" adlı öğretim materyalindeki bazı ifadelerin çıkarıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Şehrimiz Diyarbakır" adlı öğretim materyalindeki bazı ifadelerin çıkarıldığı bildirildi.

Diyarbakır'da bir süre önce, "Şehrimiz Diyarbakır" adlı 214 sayfalık öğretim materyalindeki şehrin riskleri bölümünde yer alan bazı ifadelerin rahatsızlığa neden olması üzerine Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı, hazırlanan rapor Bakanlığa gönderildi.

Bakanlık, gönderilen rapor doğrultusunda hassasiyetleri dikkate alarak, rahatsızlık yaratan ifadeleri öğretim materyalinden çıkardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2017 tarihli ve 143 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla "Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu" ders öğretim programı doğrultusunda ve Bakanlığın "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi" kapsamında çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına imkan sağlamak amacıyla eğitim materyali hazırlandığını belirtti.

Ortaokul ve imam hatif ortaokullarının 5, 6, 7. veya 8. sınıflarında haftada 2 ders saati olarak bu dersin 81 ile özgü olmak üzere uygulandığını bildiren Arslan, 1. ve 2. ünitelerin içeriğinin MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını ve tüm illere gönderildiğini, 3. 4. ve 5. ünitelerinin ise İl Milli Eğitim müdürlüklerince hazırlandığını aktardı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazılı talimatları doğrultusunda "Şehrimiz Diyarbakır" öğretim materyalinin hazırlanması amacıyla Valilikçe 28 Ağustos 2019'da komisyon oluşturulduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"3. 4. ve 5. ünitelerin içeriği ilimiz Diyarbakır'a göre hazırlanmıştır. Öğretim programında yer alan şehrin riskleri olarak öngörülen içerikler, Diyarbakır kamuoyunu rahatsız etmiştir. Sayın Valimizin sürecin yönetilmesine ilişkin talimatları doğrultusunda, taslak yayından çekilmiş ve durum bir rapor ile Bakanlığımıza 22 Mart'ta bildirilmiştir. Kurulun 29 Mart 2021 tarih ve 8 sayılı kararıyla rahatsızlık oluşturulan metin ilgili öğretim programından çıkarılmıştır. Öğretim programı 'Şehir fırsatlar sunduğu kadar bazı riskleri de içerir. Deprem, sel, trafik kazaları, çevre kirliliği gibi riskler şehirlerde de karşılaşabileceğimiz risklerden bazılarıdır.' şeklinde değiştirilmiştir."

Müdürlük olarak karar gereği ders materyallerinde gerekli değişikliklerin yapılması için çalışmanın sürdüğünü aktaran Arslan, hazırlanacak ders materyalinin Diyarbakırlı çocuk ve gençlerin bu kentin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesi, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemekleri, oyun ve folklorünü tanımaları için 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Şehrimiz Diyarbakır" seçmeli dersinde okutulacağını bildirdi.

Arslan, "Bu süreçte hassasiyet gösteren Diyarbakırlı hemşehrilerimize, sürecin yürütülmesinde büyük katkıları olan Valimiz Münir Karaloğlu'na ve süreci süratle karara bağlayıp sonuçlandıran Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile Bakanlığımızın ilgili yetkililerine şükranlarımızı arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan