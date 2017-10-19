MEB - Ehliyet sınav sonuç sayfası (7 Ekim) Ehliyet sınavı...

7 Ekim Ehliyet sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce sürücü adayının girdiği ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen 7 Ekim Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir sorusu en çok merak edilenler listesine girdi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfası ve tüm merak edilenleri...

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar ehliyet sınav sonuçlarını MEB internet sitesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

EHLİYET SINAVINDA HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULUYOR?

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI GEREK?

Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.