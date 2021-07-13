McLaren'ın Formula 1 pilotu Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı
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McLaren'ın Formula 1 pilotu Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı

McLaren'ın Formula 1 pilotu Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

McLaren'ın Formula 1 yarış pilotu Lando Norris, İtalya ile İngiltere arasında oynanan Euro 2020 finalini izlemek için gittiği Wembley'de maç sonu saldırıya uğradı.

McLaren'ın Formula 1 yarış pilotu Lando Norris, İtalya ile İngiltere arasında oynanan Euro 2020 finalini izlemek için gittiği Wembley'de maç sonu saldırıya uğradı. McLaren'dan yapılan açıklamada, Norris'in saatinin çalındığı ifade edildi.

Ünlü Formula 1 yarış pilotu Norris'in uğradığı saldırıya ilişkin McLaren'dan yapılan açıklamada, "McLaren Racing, Lando Norris'in Wembley'deki Euro 2020 final maçı sonrasında taktığı saatin çalındığı bir olaya karıştığını doğruluyor. Neyse ki, Lando zarar görmedi ama olay sonucu sarsıldı. Takım Lando'yu destekliyor ve yarış tutkunlarının bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde ona en iyisini dilemek için bize katılacağından eminiz. Olay artık bir polis meselesi olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz" denildi. İngiliz medyası, Norris'in çalınan saatinin 40 bin pound (478 bin TL) olduğunu duyurdu.


McLaren'ın Formula 1 pilotu Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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