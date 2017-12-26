Mcbü'de Geçmişten Günümüze Manisa'ya Göçler Konuşuldu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, "Osmanlı'dan Günümüze Manisa'ya Göçler" konulu konferans düzenlendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, "Osmanlı'dan Günümüze Manisa'ya Göçler" konulu konferans düzenlendi.
MCBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, MCBÜ Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber katıldı.
Berber, göçün Türk tarihindeki önemine değinerek, Osmanlı ülkesi içinde her yüz muhacirden en az birinin Manisa'da iskan edildiğini söyledi.
Lozan sonrasında Manisa'ya en çok Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelenler olduğunu söyleyen Berber, şöyle devam etti:
"Lozan sonrasında gelen bin 536 aile ve 6 bin 886 nüfus, Balkan Savaşı mübadili 570 aile ve 2 bin 371 nüfus, Balkan Savaşı gayri mübadili olarak 335 aile ve bin 523 nüfus vardır. 1941-1959 arasında Yunanistan 512 aile 2 bin 183 nüfus mevcuttur. 1936-1954 arasında Bulgaristan göçmenleri bin 48 aile ve 4 bin 362 nüfustur. 1937-1959 arası Yugoslavya göçmenleri ise 966 aile ve 4 bin 528 nüfustur. Ayrıca 16 aile ve 89 nüfus olmak üzere Rusya Müslümanları da mevcuttur."
Konferans sonunda Berber'e, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.
Konferans sonunda "Göçün Öteki Yüzü" temalı sergi gezildi.
Konferansa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, MCBÜ Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve öğretim üyeleri katıldı.