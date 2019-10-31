Mazlum Kobani: Bağdadi'yi yakalatan casusun motivasyonu 'intikam duygusuydu'

31.10.2019 13:22

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, yakınındaki bir örgüt üyesinin "ihaneti" sonucu bulunduğu ve öldürüldüğü iddia ediliyor.



Amerikan güvenlik güçlerine istihbaratı sağlayan söz konusu casusun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından örgüte sokulduğu da diğer bir iddia. Euronews.com'da Görüntüle