Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı nedir?

Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! Peki, Çukur son bölümde çalan şarkı ne? Çukur finalde çalan şarkı nedir? İşte, Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri!