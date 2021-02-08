Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı nedir?
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Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı nedir?

08.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:50
Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı nedir?

Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! Peki, Çukur son bölümde çalan şarkı ne? Çukur finalde çalan şarkı nedir? İşte, Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri!

Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! İşte, Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri!

MAZLUM ÇİMEN - SORAN YOK BİLEN YOK (ÇUKUR ORİJİNAL DİZİ MÜZİĞİ)

Yoruldum, yorgunum dert dinlemekten

Sızlayan günüme gün eklemekten

Sabır kapısına gidip gelmekten

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Düştüm bir çukura halim hal değil

Dünüm elden gitti, bugünüm sefil

Dermanın yok ise dostum önümden çekil

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Bir türlü kendime varmadı yolum

Tükendi nefesim yoruldu ruhum

Sırtımdan kendimi atsam diyorum

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

Düştüm bir çukura halim hal değil

Dünüm elden gitti, bugünüm sefil

Dermanın yok ise dostum önümden çekil

Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.

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