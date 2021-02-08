Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı nedir?
Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! Peki, Çukur son bölümde çalan şarkı ne? Çukur finalde çalan şarkı nedir? İşte, Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri!
Çukur'un her bölümüne oyuncular, konular kadar çalan şarkılar da damga vuruyor! İşte, Mazlum Çimen Soran Yok Bilen Yok Şarkı Sözleri!
MAZLUM ÇİMEN - SORAN YOK BİLEN YOK (ÇUKUR ORİJİNAL DİZİ MÜZİĞİ)
Yoruldum, yorgunum dert dinlemekten
Sızlayan günüme gün eklemekten
Sabır kapısına gidip gelmekten
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Düştüm bir çukura halim hal değil
Dünüm elden gitti, bugünüm sefil
Dermanın yok ise dostum önümden çekil
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Bir türlü kendime varmadı yolum
Tükendi nefesim yoruldu ruhum
Sırtımdan kendimi atsam diyorum
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.
Düştüm bir çukura halim hal değil
Dünüm elden gitti, bugünüm sefil
Dermanın yok ise dostum önümden çekil
Soran yok bilen yok ben ne haldeyim.