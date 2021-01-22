Mazıdağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Mazıdağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

22.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:18
Mazıdağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mazıdağı'nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Mazıdağı'nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İlçede Orman İşletme Şefliği kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanlarının beslenmesi için 17 farklı noktaya yem ve ekmek bıraktı.

Mazıdağı Orman İşletme Şefi Aydın Kabay, karlı havalarda yaban hayvanları için yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Kabay, "Doğadaki yaban hayvanları özellikle kış aylarında beslenmeye daha çok ihtiyaç duyuyor. Hayvanların açlıkla karşı karşıya kalmamaları için yem ve ekmek bıraktık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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