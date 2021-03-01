Mazıdağı Belediyesi, araç filosunu genişletti
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Mazıdağı Belediyesi, araç filosunu genişletti

01.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:10
Mazıdağı Belediyesi, araç filosunu genişletti

Mazıdağı Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için traktör aldı.

Mazıdağı Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için traktör aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Kalkan, "Araç filomuz ne kadar güçlü olursa hizmetlerin yapılması da o kadar hızlanacaktır. Amacımız vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli bir hizmet sunabilmektir. Mahalle ayırt etmeden ilçemizin her yerine, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak ve en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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