Mazhar bağlı kimdir gündem konusu oldu. Yayınlanmış 8 adet eseri ve yurtiçi ve yurt dışında 50'nin üzerinde makale ve tebliği olan Mazhar Bağlı son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Peki Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mazhar Bağlı hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

MAZHAR BAĞLI KİMDİR?

Mazhar Bağlı, 1965 yılında Şanlıurfa, Halfeti'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini; Birecik, Nizip, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gördü. 1992 Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesini aldı. 1999 Yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında "Bilgi Sürecinde Modern Bilincin Mahremiyeti İfşası" adlı tezi ile doktora unvanını aldı.1993-1999 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999-2011 yılları arasında Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapan Bağlı, 1999 yılında yardımcı doçent, 2000- 2004 Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı yapan Bağlı, 2006 yılında doçent , 2003 -2007 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve 2012 yılında profesör olmuştur. 2010-2015 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Öte yandan 2004 yılında Kanada Toronto Üniversitesi, 2009 yılında da Amerika Birleşik Devletleri Houston Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. İkisi ortak, toplam 9 adet yayınlanmış eseri ve yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış 150'nin üzerinde makale ve tebliği olan Bağlı, aynı zamanda Töre ve Namus Cinayetleri, Batman'daki Kadın İntiharları, Levirat ve Sororat Tipi evlilikler ile önemli Bölgesel Sorunlarla ilgili bir dizi proje yürütmüştür. 2015 yılında 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 10 Mart 2017 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptı. Bağlı, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

2009-2015 yılları arasında AK Parti MKYK üyesi olan Bağlı, günlük gazetelere de yazılar yazmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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