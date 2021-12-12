Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay - Haberler Magazin
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Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay

Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Biricik Suden, direk dansı video'sunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine Biricik Suden, Instagram'dan açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Biricik Suden'in direk dansı sosyal medyanın gündemine gelmişti. Direk dansı video'sunu Suden, "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" diye yazarak, paylaşmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Suden, "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik icin direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok. Sizlerin de olmasın inşallah" diyerek, gelen tepkilere cevap verdi.

Suden'in açıklamasına eşi Mazhar Alanson da destek verdi. Alanson, eşi Suden'in paylaşımına alkış emojisi koydu.

Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay

Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay

Mazhar Alanson eşinin direk dansına nasıl bir tepki verdi! İşte dikkat çeken o detay

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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