Mazbatayı Alan Ak Partili Aday, Seçimleri Kazanan Hdp'li Adayın Öğretmeni Çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde yerel seçimlere Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı olarak giren ve seçimleri kazanmasına rağmen KHK'lı olduğu gerekçesiyle mazbatasını alamayan Ayşe Minaz'ın, mazbatanın verildiği AK Partili Salih Akman'ın ilkokul öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlere girmelerine izin verilen ve seçimleri kazanan KHK'lı adaylara mazbata verilmemesi yönünde karar almıştı. Bu durumda söz konusu ilçelerde mazbata en yüksek oyu alan adaylara verildi. Euronews.com'da Görüntüle