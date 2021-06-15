Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Dünya

Hindistan'da yapılan bir düğünde damadın bindiği fil maytap seslerinden korkunca adeta facia yaşandı. Düğün alanında bulunan masa ve sandalyeleri parçalayan fil, 6 araca da zarar verdi.

Hindista'nın Uttar Pradesh eyaletinde yapılan düğün töreninde damat Anand Tripathi, fil üzerinde düğünün yapıldığı mekana geldi. Damat alana giriş yaptığı sırada davetlilerin patlattıkları maytap seslerinden rahatsız olan fil, alanda bulunan masa ve sandalyeleri parçaladıktan sonra araçlara daldı.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis, filin maytap seslerinden rahatsız olduğu için etrafa saldırdığını, insanların filin sinirlendiğini fark ettikleri anda kaçmaları olası bir faciayı önlediğini söyledi. Olay yerine çağrılan uzmanların uzun çabası sonrası fil kontrol altına alındı. Bir kaç ay önce Kenya'da sinirlenen bir fil bir adamı ayakları ile basarak öldürdü.

Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ezgi Mola Emel Sayın Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:59:02. #1.14#

title