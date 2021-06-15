Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı

Hindistan'da yapılan bir düğünde damadın bindiği fil maytap seslerinden korkunca adeta facia yaşandı. Düğün alanında bulunan masa ve sandalyeleri parçalayan fil, 6 araca da zarar verdi.