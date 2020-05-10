Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
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Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
10.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:19

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Ardahan merkez ile Göle ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

ARDAHAN - Ardahan merkez ile Göle ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Batı'da bahar havası yaşanırken, Doğu'da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan'da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar, "Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız."

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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