Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı
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Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı

Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada Zimbabveli işçi Takemore Masikasika (41), yaralandı.

İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada Zimbabveli işçi Takemore Masikasika (41), yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında saat 12.00 sıralarında mayınları temizleyen firmanın görevlisi Zimbabve uyruklu Takemore Masikasika, Gökay Karakolu bölgesindeki mayını çıkarıp tetikleyiciyi devre dışı bırakırken patlama meydana geldi. Yaralanan Takemore Masikasika, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

 


Mayın temizliğinde Zimbabveli işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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