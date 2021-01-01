"Mavi vatan"ın koruyucuları için yerli bot üretimine başlandı
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"Mavi vatan"ın koruyucuları için yerli bot üretimine başlandı

01.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:05

Antalya Serbest Bölge'de, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girecek özgün ve yerli tasarım 122 sahil güvenlik botu için üretime başlandı.

Antalya Serbest Bölge'de, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girecek özgün ve yerli tasarım 122 sahil güvenlik botu için üretime başlandı.

Lüks yat üretimiyle marka haline gelen Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de hizmet veriyor.

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "mavi vatan"ın koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botların da yüzde 100 yerli donanımlarla Antalya'da üretimine başlandı.

Serbest bölgede faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesince yapılacak 122 bot için proje aşaması tamamlandı, ilk bot için çalışmalar başladı. İlk teslimatı şubat ayında yapmayı planlayan firma, 122 botu 6 yılda ilgili kurumlara teslim edecek.

Bu yıl 20'nin üzerinde yerli bot, görevde olacak

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine, 105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122 sahil güvenlik botu üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kurumlarla anlaşma sağlandıktan sonra prototip botun operasyonel kabul testlerini gerçekleştirdiklerini, tasarım ve doğrulama faaliyetlerini tamamladıklarını aktaran Alanç, seri üretime de başladıklarını bildirdi.

Kalıp imalatı bittikten sonra projenin de büyük bir kısmını bitmiş olarak nitelendirdiklerini belirten Alanç, "Fiilen üretime başlamış durumdayız. Bu yıl her iki ayda bir 6 botu Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teslim edecek şekilde üretim faaliyetlerini sürdüreceğiz. Bu yıl 20'in üzerinde yerli ve özgün tasarımdaki botlarımızı Türkiye'nin çeşitli sahillerinde görevde görebileceğiz." diye konuştu.

Alanç, botların Hopa'dan İskenderun'a kadar tüm sahillerde konuşlanacağını, 7 gün 24 saat esasına göre kullanılacağını anlattı.

12 metre boyunda, 35 deniz mili sürat hızına sahip

Botların tasarımının kendilerine ait olduğuna değinen Alanç, çalışmayı tamamen yerli donanımlarla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Alanç, botların yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için ve insani faaliyetlerde kullanılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"12 metre uzunluğundaki botlarımız, 35 deniz mili sürat kabiliyetine sahip. Özellikle mülteci, kazazede kurtarma, fırtınalı, yüksek denizlerde yardım götürme operasyonlarında kullanılabilecek ekipmanlarla donatılıyor. Tıbbi ekipmanlar da yer alacak. Arka tarafında da kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak. Botlar özgün ve yerli tasarım olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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