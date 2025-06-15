Mavi Boncuk filmindeki altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır?

Mavi Boncuk filmindeki altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Mavi Boncuk adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaMavi Boncuk adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki,Mavi Boncuk adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaç bugün hayattadır?

MAVİ BONCUK ADLI filmde EMEL SAYIN'I HALIYA SARP KAÇIRAN KARAKTERLERİ CANLANDIRAN ALTI ERKEK OYUNCUDAN KAÇ BUGÜN HAYATTADIR?

A:3

B:2

C:1

D: 0

Cevap: Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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