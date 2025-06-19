ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Mavi Boncuk" adlı filmde Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçıran karakterleri canlandıran altı erkek oyuncudan kaçı bugün hayattadır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"MAVİ BONCUK" ADLI FİLMDE EMEL SAYIN'I HALIYA SARIP KAÇIRAN KARAKTERLERİ CANLANDIRAN ALTI ERKEK OYUNCUDAN KAÇI BUGÜN HAYATTADIR?

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap: C